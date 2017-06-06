菜價漲跌都有人罵 議員建議： 雲縣府收菜轉給台農發賣

雲林農民的宿命是一年裡的「菜金菜土」各有一半機率，但逢菜金時每每招來政府平抑物價。（周麗蘭攝）

每逢菜價漲，農委會就說要抓菜蟲、釋出冷凍蔬菜平抑物價，對菜農收益造成失衡，雲林縣議員李明哲、林建鴻建議由雲林縣府協助收購本地蔬菜，委託農委會轄下的「台灣國際農業開發股份有限公司」（簡稱台農發）經營平價蔬菜。

李明哲表示，菜價好消費者罵，菜價壞菜農罵，建議雲林縣政府收購蔬菜、農作物賣給台農發。

李明哲指出，台農發成立的宗旨是進出口，既然要照顧農民，平日就收給台農發，也不會再發生農民賺不到、消費者吃貴菜的事件。

縣議員林建鴻也表示，雲林縣是農業大縣，菜價跌動輒耕鋤，尤其是粗做的作物，一年裡一半菜土一半菜金，農民不求價格高，但也不要血本無歸，由縣府主導，使農民有固定收入，能生存。

縣府農業處長張世忠表示，契作比較好的模式，如果豐產才要外銷，國外較難接受。飼料玉米、大豆補助政府都有補助契作，這兩種沒有產銷失衡的疑慮，政府也希望提高種植面積。

李明哲表示，推廣契作是另一個議題，台農發成立以來沒有績效，縣府是否與台農發研議收購豐收作物，由政府來做最無爭議，就由縣府收菜給台農發賣。

李進勇表示，政府扮演的角色不要涉入交易，公部門適度介入，雲林物流公司也可扮演此角色。李明哲反問「你的意思是下次颱風又輪迴一次，抓菜蟲？」

李進勇強調，政府協助是應該的，但協助有其角色，不應涉入農業交易。

(中時)