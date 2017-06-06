拯救浮士德計畫　校園反毒與紙風車合作

桃園市長鄭文燦會同紙風車基金會執行長李永豐、桃園區多位議員及16所國中校長與全場約1200學生共同約定宣誓「不和魔鬼做交易、勿用毒品求歡娛」的決心。（甘嘉雯攝）

青少年吸毒問題成為重大校園危安問題，市府與紙風車6日宣布攜手合作，宣誓政府與民間攜手合作反毒的堅定決心。（甘嘉雯攝）

青少年吸毒問題為重大校園危安問題，桃園市政府與紙風車兒童劇團6日在藝文展演中心舉辦反毒記者會，宣誓政府與民間攜手合作反毒的堅定決心，桃園市也將成為6都中第一個完成市立國中巡演反毒戲劇的地方政府。

鄭文燦會同紙風車基金會執行長李永豐、桃園區多位議員及16所國中校長與全場約1200學生共同約定宣誓「不和魔鬼做交易、勿用毒品求歡娛」的決心，警惕自己不因一時的誘惑、壓力、軟弱或好奇心而濫用毒品，出賣自己的靈魂沉淪於萬劫不復的毒癮地獄。

鄭文燦表示，反毒教育需從校園及社會紮根，從源頭進行阻絕，才能根本解決問題，市府與紙風車合作辦理「拯救浮士德計畫」校園反毒戲劇巡演，自2012年起開始在各校走透透，預計至今年底將全市完成市立國中的巡演。

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(中時)