後龍西瓜逾2成水傷 苗栗縣府助農民申請補助

受連日豪雨影響，後龍西瓜超過30公頃水傷，縣長徐耀昌（中）到瓜田勘災。（黎薇攝）

後龍西瓜超過30公頃水傷，縣長徐耀昌（右二）到瓜田勘災。（黎薇攝）

這次豪雨影響，全縣以後龍西瓜災損最嚴重。（黎薇攝）

多數西瓜外表雖無明顯損傷，一剝開果肉吸飽水，出太陽後西瓜受暴熱交替，恐全部爆掉。（黎薇攝）

受連日豪雨影響，苗栗縣主要西瓜產地後龍鎮瓜果災損約佔全鎮20%，縣長徐耀昌今天到瓜田勘災，指示農業處協助農民申請天然災害救助。

上週連日大雨造成瓜田淹水，縣長徐耀昌上午到後龍鎮水尾地區勘查西瓜遭豪雨災損情形，多數西瓜外表雖無明顯損傷，一剝開果肉吸飽水，接連幾天又出太陽，西瓜受暴熱交替，果肉恐腐爛。

縣府農業局表示，這次豪雨以正在採收的西瓜受損最嚴重，全縣受損面積約33.2公頃，其中以後龍鎮30公頃最多，損失金額約103萬元，已將初步調查的農作物災損資料報至農委會，待農糧署及農業改良場確認災情，並由農委會核定公告後，將協助瓜農依規定辦理現金救助申請。

(中時)