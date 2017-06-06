攝護腺癌新療法 改善近四成存活期

轉移性攝護腺癌治療有重大突破，2017年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會大型研究顯示，針對具高風險且未接受賀爾蒙治療的轉移性攝護腺癌患者，使用新型雄性素抑制劑與低劑量類固醇合併雄性素去除療法，可顯著改善整體存活期近四成、大幅延長影像學上無疾病惡化存活期，是病人一大福音。

臺北榮民總醫院泌尿部一般泌尿科主任張延驊表示，轉移性攝護腺癌的治療在過去十幾年有很大的進步，這次ASCO最大的發現是，提早將新型雄性素抑制劑加入現有攝護腺癌療法中，可改善將近40％的存活機率，這極很有可能改寫轉移性攝護腺癌標準治療的作業規範，可惜在台灣目前這樣的治療方式尚未獲健保給付，若能及早納入健保，可挽救更多寶貴生命。

張延驊指出，這次ASCO主要有兩篇和轉移性攝護腺癌治療有關的大型臨床試驗，都帶來令人振奮的重大發現。過去以賀爾蒙治療為主，到2004年加入歐洲紫杉醇為主的化療，到2010年又加入新的荷爾蒙路徑藥物，接著發現將化學治療提前，效果更好，只要打六次化療即可，現在更進一步，在化療前就使用新一代口服荷爾蒙藥物，對年紀大且有共病或是不願化療的病人來說是很好的選擇，

張延驊說明，這種化療以前使用的口服藥物是新一代荷爾蒙抑制劑，研究發現提前使用兩到三年，延長存活期的效果非常明顯， 顯示這個藥物更早使用，可能更有效，這也將改變全世界的臨床作業準則。可惜目前健保尚未給付，如果可以提前到化療前使用甚至轉移性攝護腺癌初診斷就使用，對病人的治療將有更好的成效。畢竟癌症已逐漸被視為慢性病，只要副作用可控制，病人可正常生活，疾病和治療不嚴重影響生活起居，這就是最理想的狀況。

這次發表的第三期LATITUDE臨床試驗，被選為今年ASCO年會記者會中的四大討論主題之一，研究結果在｢全體大會：腫瘤科學頒獎與講座｣中發表，是ASCO精選，代表ASCO年會中最具前瞻性的科學和教育，可直接影響病患照護上的最重要腫瘤研究與策略。

研究結果指出，相較雄性素去除療法與安慰劑治療，新型雄性素抑制劑合併低劑量類固醇加上雄性素去除療法，可降低38%的死亡風險。新型雄性素抑制劑合併低劑量類固醇加上雄性素去除療法組的中位存活期仍在觀察中，雄性素去除療法與安慰劑組的中位存活期則為34.7個月。

研究發現，相較雄性素去除療法與安慰劑，新型雄性素抑制劑合併低劑量類固醇加上雄性素去除療法，可降低53%影像無惡化或死亡風險。新型雄性素抑制劑合併低劑量類固醇加上雄性素去除療法組，影像無惡化存活期中位數為33個月，安慰劑加上雄性素去除療法組是14.8個月。

日本千葉縣東部國立癌症中心醫院醫師Nobuaki Mutsubara表示，在LATITUDE試驗中發現，使用新型雄性素抑制劑合併低劑量類固醇與雄性素去除療法，對具高風險且未接受賀爾蒙治療之轉移性攝護腺癌患者帶來顯著和具有臨床意義的改善。這個治療組合提供剛診斷出有高風險且未接受賀爾蒙治療之轉移性攝護腺癌患者最新且非常必要的選擇。這是首次研究證實，不使用化療下，就能為未使用過傳統荷爾蒙療法患者帶來改善存活期的結果。

過去雄性素去除療法一直是轉移性攝護腺癌患者的標準治療。一般而言，雄性素去除療法在縮小或減緩擴散的攝護腺癌生長上很有效，但雄性素去除療法的效果會隨著時間逐漸降低。

除了可延長存活期，新型雄性素抑制劑合併低劑量類固醇加上雄性素去除療法的試驗也顯著改善疼痛惡化的時間、延後開始第二線治療的時間、延後開始化療的時間、攝護腺特異抗原(PSA)的惡化時間及骨骼相關事件的時間。

LATITUDE是一個第三期、跨國、多中心、隨機、雙盲安慰劑對照組的臨床實驗，有1199名新診斷出具高風險且未接受賀爾蒙治療的轉移性攝護腺癌患者參與，在歐洲、亞太、拉丁美洲及加拿大等34個國235個地點進行研究。597名患者被隨機分配接受雄性素去除療法，以及新型雄性素抑制劑Abiraterone acetate合併低劑量類固醇治療，602名患者接受安慰劑加上雄性素去除療法。包含透過骨骼掃描、CT或MRI發現有骨轉移之具高風險且未接受賀爾蒙治療之轉移性攝護腺癌患者。

(中時電子報)