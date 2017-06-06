流感持續升溫 高市4安養機構25人群聚感染

高雄市施打流感疫苗的情形。（圖/高雄市衛生局提供）

氣候異常，今年至今流感仍無明顯下降，高雄市上周有4家安養照護機構爆發類流感群聚感染，共25人感染類流感，其中兩家分別是13人及6人群聚，還有1人併發重症，卻延遲通報，衛生局決定重罰。

衛生局疾病管制處處長潘炤穎說，今年年初類流感群聚以校園為主，但上周卻爆發安養機護群聚，依規定，只要有3人以上群聚就要通報，但有兩家安養機構卻延遲通報，有1家13人群聚，第1例5月25日發病，院方卻遲至6月5日才通報，延遲12天；另1家6人群聚，第1例在6月27日發病，遲到6月4日才通報，另兩家都是3人群聚，在規定時間內通報不受罰。

潘炤穎表示，兩家爆發群聚感染的安養照護之家，依傳染病防治法可處1萬至15萬元，因兩家通報時間延遲太長，且感染人數多，所以，將採高罰款，待院方申覆狀況再決定罰款金額。

衛生局指出，目前25位群聚感染的患者，除了1位併發重症還在加護病房外，其餘24人的在使用克流感後，病情都穩定下來，持續恢復中。

衛生局指出，衛福部於今年5月25日起至6月30日，第2次擴大克流感適用範圍，只要「家人、同事、同班同學有類流感發病者」，自己也有類流感症狀，即可到全市549家公費藥劑合約醫療院所就醫，經醫師評估後使用克流感。

(中時)