怕餓到 菲暫停輸出勞工到卡達
繼沙烏地、埃及、巴林，阿拉伯聯合大公國、葉門，利比亞與馬爾地夫等7國以反恐為由，宣布與卡達斷交後，菲律賓周二也暫停輸出勞工到這因石油與天然氣致富的國家。
據法新社報導，菲律賓勞工及職業部長貝約（Silvestre Bello）說，馬尼拉有超過20萬勞工在卡達，為了擔心危機進一步惡化，菲勞受糧食短缺等問題所影響，因此採取預防措施。
由於鄰國關閉邊境，斷絕雙方旅遊與交通往來，嚴重仰賴進口品的卡達未來可能面臨物資短缺的困境。
「我們預見卡達可能面臨的問題，」貝約說，「例如，我們知道一個事實，那就是卡達本身並不生產糧食。萬一他們發生任何事，像糧食斷絕而發生糧食暴動，第一個受害的…就是我們的菲律賓外勞。」
貝約說，到去年為止，登記在卡達的菲律賓外勞有14.1萬人，但若把未登記的菲國外勞也算進去，可能超過20萬人。
(中時電子報)
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