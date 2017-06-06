藉轉口櫃走私 高雄關攔查45萬包「楓」牌香菸

不肖業者覬覦菸捐下周將大漲，利用轉口櫃走私「楓」牌香菸，還想趁機闖關調包，但早被關務署高雄關察覺有異，鎖定船邊卸櫃的1只40呎可疑貨櫃開櫃查核，果真查獲約900箱、45萬包香菸，且這批貨還標註台灣限定，初估市價約2000萬元，全案因違反海關緝私條例及菸酒管理法，扣交給高市財政局。

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(中時)