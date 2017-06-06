新聞深喉嚨》嗆台獨不流血「嘴砲」 「陸籍美人」亂台何時休

中天新聞

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暴雨侵襲之後，全台恢復高溫，供電隨即告急！因為毫無存在感而被譏為「史上最弱」的經濟部長李世光，不知道是否因為預期7月內閣改組時將「被請辭」的危機感，5日接受專訪，終於說了幾句真話。一是坦誠今年夏天沒電了，核一核二就是要重啟，其次則是證實「非核家園」之後，即使燃料成本都不漲，電價也起碼漲一成。李世光戳破民進黨與反核團體多年謊言，不過還是太客氣了點，要是2025真的強推「非核家園」，除了電價恐怕不只漲一成，倍增的碳排放，到處蓋的天然氣儲存槽，還有根本不知道要從哪裡生出來的兩成綠色發電，這些謊言與後果，新政府還要騙到何時？

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2025「兩成」綠電，這連日本這種科技大國都不敢訂的目標，根本就是能源版的「大躍進」！但諷刺的是，當暴雨過去後，近兩日供電告急，但全台從南到北，風力發電廠的績效幾乎都是0，沒風就是沒風，不管要再多插幾隻風扇也發不出電來。而6日更傳出新政府打算修改獎勵風力發電的政策，結果引發原本已經投資的廠商反彈。《新聞深喉嚨》一再呼籲，開口閉口綠能，也不能無視大自然的限制，如今竟然還淪為政商金權賽局，這才是「非核家園」口號下的真相，新政府的能源政策到底什麼時候才要面對現實？

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另一個極具爭議的政策是，政府即將大幅放寬任用外籍實習生，並取消外籍「低薪白領」來台求職的門檻，後果可能導致台灣自己大量產出的「低薪白領」就業機會進一步被壓縮！但儘管已經遭到強烈反彈，國發會與民進黨團卻似乎沒有縮手的意思，民進黨不分區立委余婉如甚至還拉了「臉書」創辦人馬克佐克柏來「救援」，說如果現有法規不修，門檻不廢，像馬克佐克柏這種人才恐怕也不符資格，無法來台。有事嗎余委員？馬克佐克柏是創業者不是受雇者好嗎？再請妳參考歐美國家的工作簽證的門檻好嗎？而如今更被爆出，余宛如在立法院「護航」開放外籍「低薪白領」條款，而自己先生經營的公司則打算聘用外籍「低薪白領」，這難道沒有瓜田李下之嫌？民進黨真的又打算比照「一例一休」硬幹嗎？

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前些日子大陸舉辦「一帶一路」峰會，傳出日本與印度將另推「自由走廊」抗衡，不過如今日本首相安倍晉三首度鬆口，日本將加入「一帶一路」！按照新政府的邏輯，中國大陸八成又是用低利貸款等手段「脅迫」日本了，陸委會主委張小月還不譴責嗎？

《美麗島電子報》近日公布一項相當耐人尋味的民調，超過半數民眾認為如今蔡總統並沒有做到她的競選承諾「維持現狀」，53%的民眾認為民進黨應該以「維持現狀」取代台獨訂為新黨綱，而偏綠的選民更有高達60%支持，這該如何解釋？但與此同時，卻又有部分拿綠卡的「大陸裔美國人」整天說三道四，鼓吹別人去死去流血，例如前民運人士王丹，嗆聲「台獨不流血就是嘴砲」，或者像是曹長青這種大陸流亡人士，說台灣可以效法東帝汶，70萬人口死20萬就成功獨立了。這種「陸裔美人」亂台，何時方休？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)