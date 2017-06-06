不吃鹽巴恐增糖尿病、陽痿風險

專家指出，低鹽飲食未必健康，恐增加脂肪累積、性慾降低、陽痿甚至增加糖尿病患病風險。

為了養生，許多人都開始採取低鹽甚至是無鹽的飲食方式，國外有專家指出，低鹽飲食未必健康，恐增加脂肪累積、性慾降低、陽痿甚至增加糖尿病患病風險。

據《自由時報》報導，美國密蘇里州聖盧克中美洲心臟研究所的心血管專家迪尼科蘭托尼奧James Dinicolantonio在研究超過500份的數據、醫學論文後，發現低鹽飲食會產生胰島素抗性現象，導致性慾降低、男性增加勃起障礙，也會影響懷孕機會及寶寶出生時的體重。

鹽分攝取的少，可能使心跳、膽固醇及捐害腎功能提高、甲狀腺功能會衰退，而胰島素升高，導致增加罹患糖尿病的風險。

迪尼科蘭托尼奧指出，大家所認為，有益心臟的地中海飲食也並不是全然低鹽；而世界上國人患有高血壓、冠狀動脈疾病比率最低的國家為南韓、日本及法國，而這三國的人民飲食中皆含有大量鹽分。

(中時電子報)