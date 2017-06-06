為學姐打一場比賽 屏市仁愛國小全國羽球團體賽亞軍
全國羽球團體錦標賽於屏東如火如荼開打，先前從未在賽事中贏過任何一場的屏東市仁愛國小，今年為讓陣中唯一一位六年級學姐不留遺憾，全隊將士用命，一路挺進冠軍賽，歷經5局苦戰、最終「銀」恨，負責最後一點的周佳誼賽後鞠躬感謝隊友，把她帶到「這裡」。
球隊教練施言楠指出，成軍3年的羽球隊以4、5年級隊員為主力，陣中僅1名6年級生，在不分齡的團體錦標賽中，對手皆是高年級選手，往年賽事始終一勝難求，但今年他們有一個特別的使命，就是送給學姐的「畢業禮物」。
球隊指導老師陳燕玉說，仁愛國小羽球隊1年來曾獲得4年級及5年級組團體冠軍，而周佳誼也拿下過個人賽冠、亞軍殊榮，但從未享受過團體賽的她，面對小學生涯最後一場比賽，沒有人想留下遺憾。
從八強賽事起每一場都打得驚險，陳燕玉說，每場賽事都打到第5點，尤其4強賽中先贏2點，最後又連輸了2點，最後一點周佳誼從11比4的絕對落後一路苦追，最終21比15反敗為勝，成功晉級冠軍賽。
今日冠軍賽戰況激烈，最終以2比3輸球，肩負最後一點重任的周佳誼用盡氣力仍然惜敗，她很有風度的鼓勵學妹不要氣餒，更感謝大家讓她有個完美回憶。陳燕玉感動地說，在一旁喊到心臟快跳出來，而小球員展現「球不落地、永不放棄」的精神，是賽場上最讓人感動的。
(中時)
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