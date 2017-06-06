再釋「親中愛台」說 賴清德：中國應該要親台 非武力併台

台南市長賴清德6日再解釋他的「親中愛台」說，並不是反中。（黃文博攝）

台南市長賴清德5日在台南市議會一席「親中愛台」說，持續在網路上熱議，尤其是藍營政治人物更把他酸到極點。賴清德6日因此再進一步解釋說，他過去表達的言論、所做的行為，其實都是在反抗中國大陸的不理性的封殺台灣的生存空間，本意不是要去反對任何一個國家。

因賴清德台獨色彩鮮明，但5日在答詢國民黨議員張世賢質疑其「反中」立場時，卻說「我是親中愛台」，這句話也成了網路熱議話題。總統府前副秘書長羅智強酸他「不怕大家早餐吐滿地？」、「不當總統是浪費了」。

針對網路上的酸言酸語，賴清德6日再解釋說，在他看來，台灣本來就要和中國大陸和平相處，共創繁榮，惟對方在對台政策上，不僅僅封鎖台灣的外交空間，連屬於人權的部分如世界衛生組織這個事情，對方都封鎖，當他在表達此類問題的不同意見時，其實這是一種「反抗」，不是「反中」。

賴清德認為，台灣跟中國大陸本來就應該和平相處、彼此親近，中國應該要親台，台灣應該要親中，大家互相合作、共創繁榮，才能達到和平的目標；可惜的是，中要統一台灣，也不理台灣的民意，甚至也不願放棄武力併吞台灣，當然會有很多台灣的民眾，包括他本人在內，表達的言論、所做的行為，其實都是在反抗中國的不理性的封殺台灣的生存空間，本意不是要去反對任何一個國家。

賴清德認為，台灣本來就是要親近中國、親近美國、親近日本，所以當張世賢指他「反中」時，他才將此事講清楚。

(中時)