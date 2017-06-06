為什麼餐廳做不到午餐生意？
你有多久沒有好好在餐廳哪怕只是路邊的小店享用午餐了呢?起碼在美國，在餐廳享用午餐的傳統似乎式微，而在中國大陸外賣業務的快速成長也扼殺了外出午餐的商機。
根據美國市調公司NPD（National Purchase Diary）資料顯示，美國人2016年去餐館吃午餐的次數減少了4.33億，導致餐廳迎業額減少約32億美元。追究其原因，快節奏的辦公室步調已經負擔不起1小時外出用餐的「奢侈」了。其次就是外出用餐的經濟成本越來越貴。近10年來，美國因為勞動成本增加，餐廳平用餐價格上漲將近2成，與此同時，食材的平均成本卻是下降的，一來一往之間，拉開了外出享用午餐與自己準備餐點之間的成本。
同樣的事情也在中國大陸發生，餓了嗎、美團外賣等公司的蓬勃發展也推動了中國餐飲外賣產業的成長。只不過在2013年，外賣業務只佔大陸餐飲業市場的5%，到2016年就成長一倍到10%，預計2017年的外賣營業額還能成長6成。
餐廳為迎接市場的變化，只好在午餐時間推出物超所值的套餐，並強調快速的服務以節省客戶寶貴時間。要不然就乾脆加入外賣的潮流中，為餐廳附近的顧客提供送餐上門的服務。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。