為什麼餐廳做不到午餐生意？

繁忙的辦公室工作，買便當逐漸取代外出用餐。(資料照片 陳怡誠攝)

你有多久沒有好好在餐廳哪怕只是路邊的小店享用午餐了呢?起碼在美國，在餐廳享用午餐的傳統似乎式微，而在中國大陸外賣業務的快速成長也扼殺了外出午餐的商機。

根據美國市調公司NPD（National Purchase Diary）資料顯示，美國人2016年去餐館吃午餐的次數減少了4.33億，導致餐廳迎業額減少約32億美元。追究其原因，快節奏的辦公室步調已經負擔不起1小時外出用餐的「奢侈」了。其次就是外出用餐的經濟成本越來越貴。近10年來，美國因為勞動成本增加，餐廳平用餐價格上漲將近2成，與此同時，食材的平均成本卻是下降的，一來一往之間，拉開了外出享用午餐與自己準備餐點之間的成本。

同樣的事情也在中國大陸發生，餓了嗎、美團外賣等公司的蓬勃發展也推動了中國餐飲外賣產業的成長。只不過在2013年，外賣業務只佔大陸餐飲業市場的5%，到2016年就成長一倍到10%，預計2017年的外賣營業額還能成長6成。

餐廳為迎接市場的變化，只好在午餐時間推出物超所值的套餐，並強調快速的服務以節省客戶寶貴時間。要不然就乾脆加入外賣的潮流中，為餐廳附近的顧客提供送餐上門的服務。

(中時電子報)