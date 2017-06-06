花蓮吉安稻田染熱病 農民嘆25年來最慘
梅雨鋒面襲台，各地陸續傳出災情，花蓮縣吉安鄉有塊逾十公頃的稻田，原本已有六成稻結穗，預計再過20天就能收成，因連日高溫溼熱，多達三成水稻感染「穗稻熱病」，農友痛心稻穗一夕之間成為「空包彈」，直嘆25年來最慘重災情！
真不知道該怎麼辦？葉姓稻農說，眼見7月水稻就可收成，但現在稻田一片枯黃，目前約有三成稻米感染熱病，不知其他結穗部份，是否會被繼續感染，憂心再不處理，疫情恐怕再繼續擴大，但現在也不敢噴灑藥劑防治，就怕無法通過藥檢，只能無奈認賠。
吉安鄉農會總幹事張德奇前往永興村，了解水稻田感染穗稻熱病的情況，葉農指出，以往熱病多為葉稻熱病，但這批在年前插秧的稻子，因大雨、高溫導致部分植株感染穗稻熱病，造成稻穗呈現枯黃，結穗不飽滿，形成「空包彈」。
張德奇說，六月期間是梅雨季，農友們在雨後天晴，一定要加強田間防治工作，部分地區因灌溉溝渠，造成涵洞阻塞，遇到大雨宣洩不及，導致農田淹水，影響農友生計，農會也將全力協助農友洽詢相關單位，或給予低利貸款，儘可能降低農民損失。
花蓮農改場表示，成熟稻穗較容易罹染稻熱病，由於連日豪大雨不斷，部分田間作物泡在水中，雨停後緊接著炎熱天氣，可能釀成災情，若稻子現況若已抽穗，農友可選用安全採收期短或免訂定容許量的保米黴素及嘉賜黴素等藥劑施灑，避免過多農藥殘留問題。
(中時)
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