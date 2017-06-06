長工染指老闆妻女 挨判2年6月徒刑

彰化縣48歲莊姓男子長期受雇家族家具行，是老闆姪女的乾爹，但深受信任的他不僅在老闆住處裝設針孔偷拍，還大小通吃勾搭姪女的媽媽到摩鐵，更誘騙乾女兒上床，彰化地方法院審理後依違反《兒童及青少年性剝削防制條例》等罪判處應執行2年6月有期徒刑。

判決書指出，莊男從2004年起受雇在3兄弟經營的家具行擔任送貨員，由於備受老闆信任，竟然把家具行當成是自己的家，2012年間在老闆家中裝設針孔偷拍老闆家人洗澡、如廁被發現，當時老闆夫婦寬恕未提告，不料，他卻越來越膽大。

前年7月至去年5月間，莊男與乾女兒的媽媽傳曖昧，兩人相約到摩鐵通姦時，他還偷偷拍下兩人恩愛的畫面，接著同月竟拿著拍攝到的畫面說「我已經跟你媽媽上床了」，再把狼爪伸向年僅15歲的乾女兒。

法官查出，莊男的乾女兒在外念書，還以支付電話費、信用卡帳款、拿錢買平板電腦、手機、內衣褲、照相機等「好處」，誘使乾女兒拍攝露胸、生殖器、自慰等裸露照片、影片，LINE給他欣賞。

莊男色慾薰心，最後犯行被拆穿並送辦，他雖坦承犯案，卻將犯行歸咎是工作壓力大，還辯稱案發後罹患身心症，須接受心理治療，但法官認為「被害人的心理壓力要大你好幾倍」，又因莊未與告訴人達成和解，因此量處其刑。

(中時)