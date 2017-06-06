長工染指老闆妻女 挨判2年6月徒刑
彰化縣48歲莊姓男子長期受雇家族家具行，是老闆姪女的乾爹，但深受信任的他不僅在老闆住處裝設針孔偷拍，還大小通吃勾搭姪女的媽媽到摩鐵，更誘騙乾女兒上床，彰化地方法院審理後依違反《兒童及青少年性剝削防制條例》等罪判處應執行2年6月有期徒刑。
判決書指出，莊男從2004年起受雇在3兄弟經營的家具行擔任送貨員，由於備受老闆信任，竟然把家具行當成是自己的家，2012年間在老闆家中裝設針孔偷拍老闆家人洗澡、如廁被發現，當時老闆夫婦寬恕未提告，不料，他卻越來越膽大。
前年7月至去年5月間，莊男與乾女兒的媽媽傳曖昧，兩人相約到摩鐵通姦時，他還偷偷拍下兩人恩愛的畫面，接著同月竟拿著拍攝到的畫面說「我已經跟你媽媽上床了」，再把狼爪伸向年僅15歲的乾女兒。
法官查出，莊男的乾女兒在外念書，還以支付電話費、信用卡帳款、拿錢買平板電腦、手機、內衣褲、照相機等「好處」，誘使乾女兒拍攝露胸、生殖器、自慰等裸露照片、影片，LINE給他欣賞。
莊男色慾薰心，最後犯行被拆穿並送辦，他雖坦承犯案，卻將犯行歸咎是工作壓力大，還辯稱案發後罹患身心症，須接受心理治療，但法官認為「被害人的心理壓力要大你好幾倍」，又因莊未與告訴人達成和解，因此量處其刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。