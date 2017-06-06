T.O.P呼麻起訴 今早服藥過量昏迷送醫

T.O.P捲呼麻風波，昨日首度現身。(取自韓網)

【更新T.O.P最新情況】韓國天團BIGBANG成員T.O.P坦承吸麻2次遭起訴，昨日更被立刻調職，從義警隊調往第4機動隊，現身時臉上露出謎樣笑容引發熱議。然而T.O.P今日早上更疑似服藥過量昏倒，目前還沒恢復意識，狀況相當危急。

據韓媒報導，T.O.P今早被發現昏迷，緊急送往醫院治療，直到下午5點多仍未恢復意識，而他的母親則是在接獲消息後，已經趕到醫院守候，等待兒子恢復意識。

據T.O.P友人透露，最近T.O.P因為歷經各種事情，相當辛苦，應該是壓力到達極限，雖然檢查結果尚未出來，但疑似服用過量藥物，希望他能趕快清醒。而YG娛樂亦證實T.O.P昏迷一事，稱他是服用藥物被送往醫院的深切治療部，現在是昏迷狀態，正集中治療。

約莫晚間6時許，警方表示被安置在第4機動隊的T.O.P，因服用比平常還過量的精神安定劑，雖然已經醒過來但無法起身，被送往附近醫院，目前已恢復意識，母親也在旁照顧。

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(中時電子報)