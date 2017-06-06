婦人醉臥路邊 露出白大腿引警關懷

花蓮1名高姓婦女，不剩酒力，醉倒在產業道路旁。（吉安警方提供）

近來因為花蓮山區大雨不斷，吉安警方前在秀林鄉小水源部落巡視路況時，發現右側路旁有1名年近50歲婦人，酒醉倒臥在產業道路旁，還露出白皙大腿，員警見狀立即下車關心婦人的狀況，這名高姓婦女被喚醒後，一開口便傳出濃濃的酒味，向警方直說沒事！沒事！原來婦人中午到友人家中餐敘時喝了不少酒，本來想走路回家，順便流流汗，沒想到酒意直衝腦門，才會不勝酒力，醉倒在路旁。

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(中時)