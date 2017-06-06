小胖威利症患者吃不停 新北社會局專案補助減重大作戰
為協助罕見疾病「小胖威利症」患者減重，小胖威利病友關懷協會爭取到新北市社會局「人民團體500萬擂台賽」專案補助款，設計一系列減重課程，30歲「阿彬」1年來體重從111公斤減至99公斤，他露出天真的笑容說：「我現在走路有比較快了呢！」
30歲的阿彬體重原本高達111公斤，經1年課程訓練，已降至99公斤，現在的他每天會自己量體重、做紀錄；32歲的「阿健」則從68公斤減至58公斤，連BMI都合乎標準，2人不但自我情緒控管良好，還會協助老師安撫其他孩子情緒，成為老師和志工眼中的「模範寶寶」。
社會局人民團體科、身心障礙福利科官員今天（6日）下午到位於新店區中正路的小胖威利病友關懷協會北區小作所訪視，看到「小胖」們滿頭大汗做跑步機運動、伸展操，志工們在一旁不斷給予鼓勵，官員們都覺得很感動。
小胖威利病友關懷協會北區小作所主任黃欽德表示，小胖威利症是先天基因染色體異常造成的罕見疾病，患者因腦下視丘功能失調，因無飽足感造成強烈進食慾望，胃就像是「無底洞」，甚至連生食都吃，導致病態肥胖，據醫學統計，國內患者平均壽命僅29歲。
黃欽德說，小胖威利症目前無藥可治，不少患者家屬索性將家中冰箱上鎖，避免孩子因無飽足感吃個不停，更有不少父母為了這樣的孩子而離異，讓這些孩子處境更加堪憐。
黃欽德指出，由於患者智力平均僅小學3、4年級程度，常有要求孩子到跑步機運動，孩子卻開機後讓跑步機空走，然後跟老師說「跑步機在運動了」的狀況，加上患者常伴隨強迫症、暴怒、憂鬱、猝睡等症狀，要培養患者運動習慣，真的很不容易，盼社會多給予關懷。
(中時)
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