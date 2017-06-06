政策髮夾彎 教育部重開補教老師學經歷欄

教育部在網路公開補教老師資料的「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」，因遭補教業質疑違反個資法，5日妥協關閉補習班老師學經歷欄，林俊憲6日痛批教育部屈服補教業者壓力，只公布名字是玩半套的作法。教育部6日下午「政策髮夾彎」再度重開學經歷欄，並強調未違個資法。

教育部2日邀集各縣市教育局與各縣市補教協會理事長開會，針對補教老師實名制與「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」實施進行討論，部分縣市補教業者激烈反對系統內將老師本名與學歷公開，直呼造成同業之間惡性挖角，同時增加名師受詐騙、恐嚇的疑慮，以「個資法」主張關閉。

教育部5日先關閉了系統內補教老師學經歷資料，立刻引來藍、綠立委撻伐，藍委柯志恩批評教育部為少數補教業者護航，林俊憲6日臉書跟進，批評教育部竟以line要求關閉系統內所有老師的學經歷欄，質疑是「扛不住補教業壓力」、「只公布名字就是玩半套」的作法。

林俊憲在臉書上PO文，「林奕含事件，衛福部當初發Line壓新聞，被罵個半死。現在教育部又來一招發Line蓋學歷，頭殼破洞了嗎？」文末並要求補習班老師學經歷應在網站上公開，教育部也必須對此事清楚說明。

教育部隨即在6日下午在系統內重開補教老師學經歷欄，並強調公開補教老師姓名與學經歷資料未違個資法。

徐桂香表示，有許多縣市的補教業者強烈反對系統內列入老師名字與學歷，首先是擔心同業間看到學歷好的老師，進行挖角，另外是名師級的老師，擔心名字公布在補習班，會受到恐嚇、詐騙等威脅問題。政府雖要防狼師，也該保障補教老師的人身權益。

(中時)