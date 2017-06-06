王思平爆料 李毓芬落拍後做這事發洩

王思平今為CHOPARD Happy Ocean腕表與Ice Cube Pure珠寶發表站台。（粘耿豪攝）

王思平今出席CHOPARD Happy Ocean腕表與Ice Cube Pure珠寶發表活動，面對姊妹淘李毓芬日前在hito流行音樂獎頒獎典禮台上表演落拍，王思平緩頰說，有看到她（李毓芬）表演的影像，但是是耳Mic的問題，她的表演也沒那麼不好，衣服也很美。

王思平還說，當天李毓芬沮喪完後，還是有上線玩線上遊戲，她一看到李也迅速傳訊息安慰，她笑說，當天兩人迅速打氣聊完就進入遊戲，李毓芬在遊戲裡還一直殺人。

(中時)