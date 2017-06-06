僅剩4年需求 南榮公墓擬興建塔位
生死是人生大事，基隆市南榮公墓雖在2014年已做過更新工程，不過納骨塔仍然老舊，骨灰櫃位僅剩1600個，估計再4年後「爆滿」。議員楊石城建議市府盡早規畫改善，並興建新的現代化大型納骨塔；對此民政處表示，會規畫改建方案，但因改建費用不低，目前尚在研議中。
楊石城表示，舊有的納骨塔破爛不堪，讓往生者擠在狹隘的空間裡長眠，連家屬要去祭拜時，為了到達親人的塔位前，都被狹窄的道路擠得很難過，建議可以再興建新的納骨塔。
楊石城指出，南榮公墓3號公祭室對面的殯葬山坡地，土地範圍遼闊，可以利用此地，蓋出像台北聖城、擁恆文創園區等大型現代化納骨塔，如此一來不僅解決櫃位不足問題，也可以補充市庫財政，認為這是「功德一件」。
民政處長王榆森回應，南榮公墓屬於公共造產，舊有的納骨塔尚可使用4至5年，但因興建納骨塔費用頗高，還需要有資金的籌畫。至於是否興建在3號公祭室對面山坡地，或是將舊有的納骨塔拆除改建，必須等評估報告出來再決議。
王榆森進一步說明，現階段已將南榮公墓出入口，及通往火化場的道路進行拓寬，方便民眾進出，另外也會規畫實行環保葬、樹葬，以保護生態環境的永續發展。
(中時)
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