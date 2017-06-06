孝女「賣桃救父」 聖保祿響應湊齊醫藥費
家住桃園市復興區的59歲水蜜桃農張進祿，靠著在復興區高義村種植水蜜桃養家，5月初在農地工作時不慎腳底受傷卻沒有多心，因為患有糖尿炳，傷口照顧不慎之下導致感染併發足部壞死性筋膜炎，5月9日住進醫院治療，經院內整形外科醫師陳廣得清創及重建手術後，原本以病況穩定計畫出院，上周病情卻突然下滑，出現心臟衰竭、肺部發炎積水等現象轉入加護病房。
張進祿的女兒張芯彤知道父親病倒之前，仍心心念念著辛苦種植1年多的水蜜桃，擔心正值採收期卻遇到連日大雨，沒有及時採收的心血就要毀於一旦，而家中又因為罹患肺癌的哥哥和剛動完脊椎手術的母親，支出大筆醫藥費，早已用完存款，無力支付父親醫藥費。
張芯彤和友人在臉書發文，希望善心網友能夠幫助他們「賣桃救父」，他們強調他們不要捐款，「只需要您購買我們的水蜜桃，讓我們有足夠的酬勞支付醫藥費即可，今日全台暴雨，但為了父親的醫藥費，我們仍會冒雨，上山搶收水蜜桃，我們希望能用正當的方式，幫助父親度過難關。」
聖保祿因為接到不少民眾的查證電話，得知張芯彤「賣桃救父」的行動後，不但醫院員工在主治醫師及秘書號召下，響應訂購超過50盒水蜜桃，不少善心人士也大量訂購水蜜桃，到今天為止已經搶購一空，湊齊3萬餘元的醫藥費，也讓張家人得知時感動的紅了眼眶，增添了醫病之間的溫情。
(中時)
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