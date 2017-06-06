新視野號將到達冥王星外天體

冥王星抵達2014 MU69的想像圖，依據以往經驗，過小的天體無法形成球形，因此天文學家猜測2014 MU69將是不規則的外表。(圖/NASA)

美國航太總署NASA的冥王星探測船新視野號(New Horizons)在通過冥王星後又有新的探測目標，是一顆名為2014 MU69的矮行星，這是有史以來第一次觀測冥王星外的天體。如果一切順利，不久之後應該就會傳回它的第一幀影像。

太空網(Space.com)報導，新視野預計調查的2014 MU69，是在2014年所發現，它的直徑大約是30至45公里，繞行太陽一週約293年(冥王星為248年)，屬於古柏帶天體之一(Kuiper belt)。新視野號預計在2019年將會靠近它，不過在此之前，天文學家也有許多前置工作要忙，美國科羅拉多州立西南研究院(SwRI in Boulder, Colorado)的天文學家艾倫．史登(Alan Stern)說：「我們現在的工作是要確定MU69附近的環境狀況，要是有星際塵埃甚至沒有發現的其他星體，都可能影響新視野號的飛行計劃。當然也要持續觀察MU69的軌道狀況，才能夠修正新視野號的航路。」

目前天文學家們還無法確定2014 MU69的精確軌道，這是因為離太陽的遙遠天體移動速度非常緩慢，而2014 MU69是3年前才發現，所以與它有關的資訊仍然很少，因此新視野號操縱團隊必須利用哈伯太空望遠鏡的圖像與歐洲蓋亞銀河星圖(Gaia mission)進行對照。

最近他們打算利用掩星法來觀察2014MU69，從6月3日開始，以及接下來的7月10日和7月17日，MU69將依次掩蓋3顆不同的恆星，因此超過50位新視野號團隊成員及合作者，計劃在阿根廷和南非的掩食帶沿線上，每6至18英里（10至29公里）放置一具口徑40公分的中型望遠鏡。看看長達2秒長的掩星過程中光度的變化，以幫助研究人員確定MU69的尺寸，反射率和其他關鍵特徵。

古柏帶是指在海王星軌道以外，有一大群細碎的星際物質，這些物質形成包括冥王星在內的遙遠天體，假如這些物體因太陽引力而飛向太陽，就會形成短週期彗星，比如哈雷彗星就是這麼來的。(圖/NASA)

冥王星是在1930年被發現，不過一直到2015年7月新視野號抵達以後，我們才確知冥王星的長相。傑拉德·古柏(Gerard Kuiper)博士是在1950年代提出冥王星外有一群細碎物體的古柏帶假說，他以此說來解釋短週期彗星的成因。這個假說到了近20年才被確認，而2014 MU69就是第一個我們可以近距離觀測到的古柏帶天體，因此它的觀察也與冥王星觀測一樣，是天文學上極為重要的突破。

(中時電子報)