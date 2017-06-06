農地違建拆不怕又重建　桃市府展鐵腕

市府都發局展鐵腕，針對拆除後違建又重蓋者，進行強拆。（甘嘉雯攝）

市府都發局展鐵腕，針對拆除後違建又重蓋者，進行強拆。（甘嘉雯攝）

市議員蔡永芳關心違建問題。（甘嘉雯攝）

中壢區一處約400坪的農地大型倉儲違建，日前遭市府建管處派員拆除，違建去年底被發現有施工搶建情事，隨後即遭市府強制拆除，結果業者又將已拆除的違建又重建，市府都發局建管處長王振鴻表示，為遏止此類違建擴張，從今年4月起強力執行，截至目前為止，已拆9件，而下波研擬拆除29件。

王振鴻表示，市府近期發現農地大型違建有增加趨勢，為遏止此類違建擴張，自今年4月起對於農地大型違建加強取締，近1個月內已拆除9處大型違建，此外，對於部分利用假日搶建完成的大型違建，今年5月藉由空照圖交叉比對出29件屬「搶建型」農地大型違建，並列為下一波優先列拆除名單。

拆除科執行中壢區內壢段等3筆地號2500平方公尺違建，觀音區三座屋段新興小段等4筆地號計2400平方公尺，新屋區快速路1140平方公尺，蘆竹區中興段2200平方公尺，八德區大庄段等4筆計6800平方公尺，平鎮區北商段等3筆3000平方公尺，大溪區大鶯路5筆3600平方公尺，蘆竹區宏竹段800平方公尺，新屋區啟文段2200平方公尺。

市議員蔡永芳也關心違建問題，他表示，一般民宅因為漏水而加裝鐵皮，都發局長盧維屏也坦承家中有類似違建，盧維屏表示，都發局對於違建採取分類處理，新建違建採即報即拆，大型營業場所、鐵皮出租倉庫的違建拆除也會徹底執行，不會寬貸，對於房屋漏水等民生需求部分，則會分級處理。

(中時)