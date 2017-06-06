日媒：美2艘核航母已離開日本海

共同社報導，美國海軍負責人6日透露，為牽制北韓而被派往日本海的核動力航母卡爾･文森號和雷根號已結束為期3天的聯合訓練離開日本海。

報導指出，雷根號將在沖繩以東的海域上與海上自衛隊繼續開展訓練，卡爾･文森號則將返回美國。

據分析，兩艘航母離開日本海估計與補給或執行其他任務有關。聲稱要對北韓最大程度施壓的美國川普政府並非已轉變方針，而是計畫繼續與日韓一同保持警戒態勢。

(旺報)