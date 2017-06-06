周杰倫5天內再當爸 昆凌剖腹迎接雙子兒
天王周杰倫（周董）2014年迎娶昆凌，同年生下長女小周周（Hathaway），昨(5日)昆凌廣邀好友舉行產前派對，提前慶祝兒子出生，今媒體則報導，周杰倫稍早現身上海錄影，以節目錄影時間約需3到5天估算，本月11日前周董長子就會報到。
即將臨盆的昆凌昨舉辦產前派對，為迎接兒子誕生，現場布置採藍白色調，而二度當媽的昆凌身材依舊纖細，少女味十足，被讚最美辣媽，眼尖網友發現，影片中一度閃過一名綁著雙馬尾的小女孩，疑是從未公開露面的小周周，但昆凌未對此回應。
據《蘋果日報》報導，周杰倫今到上海為《中國新歌聲》錄影，從網友側拍中可見周董總是面帶微笑，看來父愛四溢，讓周遭的人也感受到他二度當爹的喜悅，消息來源指出，昆凌這胎將採剖腹產，愛妻的周杰倫勢必希望陪在老婆身邊，預計11日前周董的雙子座Q兒將誕生。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。