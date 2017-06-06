周杰倫5天內再當爸 昆凌剖腹迎接雙子兒

周杰倫、昆凌本周將迎接雙子座兒子誕生。（圖／中時資料照片）

昨網友拍到周杰倫離開飯店去錄影。（圖／翻攝自天台上的夜貓子微博）

天王周杰倫（周董）2014年迎娶昆凌，同年生下長女小周周（Hathaway），昨(5日)昆凌廣邀好友舉行產前派對，提前慶祝兒子出生，今媒體則報導，周杰倫稍早現身上海錄影，以節目錄影時間約需3到5天估算，本月11日前周董長子就會報到。

即將臨盆的昆凌昨舉辦產前派對，為迎接兒子誕生，現場布置採藍白色調，而二度當媽的昆凌身材依舊纖細，少女味十足，被讚最美辣媽，眼尖網友發現，影片中一度閃過一名綁著雙馬尾的小女孩，疑是從未公開露面的小周周，但昆凌未對此回應。

據《蘋果日報》報導，周杰倫今到上海為《中國新歌聲》錄影，從網友側拍中可見周董總是面帶微笑，看來父愛四溢，讓周遭的人也感受到他二度當爹的喜悅，消息來源指出，昆凌這胎將採剖腹產，愛妻的周杰倫勢必希望陪在老婆身邊，預計11日前周董的雙子座Q兒將誕生。

(中時電子報)