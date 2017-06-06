華航簽白金漢宮宣言 禁運非法野生動植物
國際航空運輸協會（IATA）4日在墨西哥坎昆舉辦年會，討論航空產業議題，華航董事長何煖軒6日也在會中簽署「禁運非法野生動植物倡議」（白金漢宮宣言），成為台灣首家參與此倡議的航空公司。華航表示，未來將與國際其他20多家航空公司共同努力，杜絕非法野生動植物輸運，落實聯合國永續目標推展。
何煖軒說，華航參與國際環保永續行動不遺餘力，航班已於2014年12月1日起全面禁止載運魚翅，機上貴賓室以及華航所屬集團之餐點內容，絕不採用保育類動物，簽署白金漢宮宣言後，華航將強化與政府、機場相關單位合作關係，鼓勵與本公司共用班號的客貨運航空公司，加入禁運非法野生動植物，加大白金漢宮宣言的執行力道。
IATA 理事長暨執行長Alexandre de Juniac表示，很高興中華航空的加入，共同為禁運非法野生動植物盡一份心力。非法運送野生動植物對於世界上許多重要物種造成威脅，也連帶影響仰賴自然觀光的地區。在協助當局遏止相關非法交易上，航空產業能扮演舉足輕重的角色。
英國野生動物保護聯盟（United for Wildlife, UFW），由英國威廉王子擔任主席，2016年3月起開始與航空組織共同簽署「禁運非法野生動植物倡議」，其中IATA已有超過20家會員航空公司加入簽署，響應該倡議4大行動：「表達並展現打擊野生動植物非法貿易之共識」、「資訊分享與監測機制」、「建立禁運具體措施」及「打擊非法貿易野生動植物的新機制」。
(中時)
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