遭檢調約談 林博文：我才是最大受害者

日前因案遭檢調約談的勝昱公司前董事長林博文，今天出面澄清他沒有騙銀行，存在銀行的錢都是他自己的，他強調他因相信朋友，參加這個二百億合會，事後卻損失數億元，飽受黑道騷擾，他才是這個合會詐騙案最大的受害者，呼籲政府應正視這起史上最大的合會詐騙案，盡速從嚴從速偵辦。

林博文表示，他將在明天正式召開記者會說明此事，公開這起最大詐騙的手法，希望政府能夠將此一新型詐騙手法，防止有人再被詐騙。

他說，3年前他因為相信及義氣相挺朋友才參加這個合會，從此陷入痛苦無底深淵，其犯罪結構是：上市公司的董事長與錢莊結合，以上市櫃公司董事長為詐騙的誘餌，來欺詐騙他的好友加入此合會，並一次性的開立不得禁背，不得開立抬頭的支票，等待吸光上市櫃公司董事長的錢後，這個董事長倒了，就誏合會惡性倒閉，再把這些會員支票透過錢莊全部轉去其包裝成假的第三者來支領票款，支領不到票款就找黑道來恐嚇，這些老闆包括他在內，都想說虧錢了事，就像受家暴的婦女一樣一再隱忍。

他說，這個詐騙集團，是由一個被吸錢的上市公司的老闆名義來取信這些被害人，有專業的討債律師、有專業討債的黑道、有假包裝成善意第三者的人。對於被害者而言，票開出去後完全換不回來。合會惡意倒閉後，把他們的票轉出去，轉交給包裝好的第三者向他們拿取票款。他們一直支付，若不付錢對方就請專業的律師對他們提告，他們為了不惹麻煩 就跟對方和解，但和解完後隔天又是另一張票，相同的錢莊，相同的律師事務所，永無止盡，完全無法招架！

他強調，他因是尾會，所以是最大受害者，這是史上最大的一個詐騙合會，將近台幣200億。他因此損失了好幾億，連開出去的支票將近10億！由於現行打擊犯罪及金融防治機制，並無法解決他的困境，為了阻卻犯罪，保護他的生命財產，依法律途徑行事，放在銀行跟法院的錢都是他的錢，沒有任何一間銀行受到損害。他並請求檢調儘速查明案情，還他清白。

(中時)