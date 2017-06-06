毒蟲變反毒大使 阿良出書分享「歸白人生」
更生人高肇良7年前戒毒後，成為慈濟反毒志工，走入校園、監獄，助人悔過向善，本月他的生命故事與反毒歷程集結成書，上午他在彰化靜思堂舉辦新書發表會，分享新生的喜悅，更大力疾呼，盼受毒害家庭千萬不要放棄改變的希望。
42歲的高肇良外表斯文誠懇，家住彰化永靖鄉的他，如今擁有美滿的家庭，陸續獲邀393場反毒演講、與逾5千名更生人、青少年分享，說出毒品對身體與家庭的危害與影響，成為慈濟招牌反毒大使，前年還榮獲總統府「旭青獎」表揚，大力推動反毒的動機全來自親身體會。
他國小就吸毒、14歲染上毒癮，沉毒海近20年，因毒品、偷竊進出監獄7次，被關了將近10年，連父親過世都戴著手銬腳鐐進靈堂送終，也因此讓他下定決心徹底悔悟。
從不懂電腦，到成為慈濟志工用鍵盤一字字敲打記錄下活動與受訪志工的故事，到成為「從監獄走到總統府」的反毒大使，去年起他更發願每年要做百場宣導挽救因吸毒而破碎的家庭。
高肇良說，改變的路難行，但只要能一直堅持下去，最後就能走到，這條改過向善的路，需要有更多人加入，幫助走錯路的人回歸正軌，他也捐出2462本新書，透過彰化縣政府教育處轉贈全縣215所中小學，並送給全台監獄圖書館作為參考讀物。
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(中時)
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