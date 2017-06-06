自由行盛行 台中國際旅展祭出破盤價搶團客

「2017台中國際旅展」6月9日起至12日，於大台中會展中心盛大登場，涼夏旅遊商品殺很大。（圖／曾麗芳）

「2017台中國際旅展」今年參展規模續創新高，近500個攤位匯聚各國觀光局、品牌旅行社、五星飯店、特色民宿、經濟部觀光工廠。（圖／曾麗芳）

隨著廉價航空興起，帶動自由行大幅成長，團體旅遊業績因此掉了3成。台中市旅行公會副理事長林長杰表示，6月9日至12日於大台中烏日會展中心登場的「2017台中國際旅展」，為了搶攻暑假出遊商機，業者爭相祭出破盤優惠價搶客！

例如澳門3天2夜最低下殺2,388元；香港迪士尼海洋王國4天旅展價1.29萬元，第2人再折2,000元；日本東京迪士尼樂園煙花嘉年華5日遊1.35萬元起。至於國內行程推薦跳島遊，2天1夜綠島4人成行，1人只要1,990元，就能享受浮潛、玻璃船等水上設施。

還有許多旅遊業者主打台中出發團，例如7月1日配合泰越捷航空台中-曼谷首航，推出「泰國翡翠灣5日遊1.39萬元起」；台灣虎航3月起台中飛澳門，推出「澳門自由行3日3,988元起」，以低價團搶市。

由台中市旅行公會主辦的「2017台中國際旅展」，6月9日起至12日、於大台中烏日會展中心盛大登場，今年參展規模續創新高，近500個攤位匯聚各國觀光局、品牌旅行社、五星飯店、特色民宿、經濟部觀光工廠，聯手打造中台灣暑假前最後促銷強檔！

堅強展出陣容包括日本觀光局、香港旅遊局、韓國觀光公社、澳門旅遊局、菲律賓觀光部、中華航空、長榮航空、經濟部觀光工廠、台中市政府、澎湖縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、東南旅行社、五福旅遊、燦星旅行社、酷吉旅遊、世興旅行社、吉帝旅行社、喜鴻旅行社、金龍旅遊、聯翔旅遊、行家旅遊、友泰旅遊、大都會旅遊、東森旅遊、飛美家旅遊、找到了旅遊、義大遊樂世界、高雄麗尊酒店、南投日月行館、台中林酒店、兆品酒店、僑園大飯店、水相餐廳等。

此外，由經濟部工業局主辦、工研院推廣的觀光工廠計劃，歷年結合各大展覽舉辦觀光工廠成果展，6月9日至12日將集結25家觀光工廠、合租40個攤位，以「觀光工廠主題館」的方式參加「2017台中國際旅展」。

經濟部工研院產品經理蔡秀如指出，今年有7家觀光工廠首度到台中參展，包括桃園市「卡司‧蒂菈樂園」、苗栗竹南「四方鮮乳酪故事館」、新北市「亞洛美精靈國度」、南投縣「集元果、「紅頂穀創穀物文創樂園」、南投竹山「藏傘閣」、「台中觀光酒廠」，布局搶攻暑假親子遊商機。

(工商)