鵬管處強制清運管筏　百餘人現場抗議嗆提告

鵬管處6日針對違法占用的管筏進行強制清運，上百抗議民眾怒批政府只見財團不顧人民死活。（謝佳潾攝）

鵬管處6日針對違法占用的管筏進行強制清運，上百抗議民眾怒批政府只見財團不顧人民死活。（謝佳潾攝）

鵬管處6日針對違法占用的管筏進行強制清運，上百抗議民眾怒批政府只見財團不顧人民死活。（謝佳潾攝）

鵬管處6日針對違法占用的管筏進行強制清運，上百抗議民眾怒批政府只見財團不顧人民死活。（謝佳潾攝）

大鵬灣國家風景區管理處為因應BOT遊憩區後期開發，自去年起與從事管筏捕撈作業的南平漁民協商「清場交還土地」，不料民怨頻傳，經數次紛爭後鵬管處今天強制執行清運，並指出絕無要斷居民生計，但上百抗議民眾仍怒批政府只見財團不顧人民死活，揚言要告處長許主龍。

今天一早8時30分許，上百名抗議民眾齊聚遊憩區第3區舉白布條抗議，怒批鵬管處為迎合財團建設竟不顧南平居民有百年管筏捕魚的傳統，硬要將200餘艘的管筏遷至任憑風吹雨打的臨時碼頭放置，他們能理解政府重視觀光的心態，但有誰能了解他們的無奈。

「我們要觀光漁港！」抗議民眾業進發說，每到冬季時仍有百餘艘管筏在從事作業，真的有一些人是靠管筏在維持生計，現在鵬管處不給停泊原地的理由暫可接受，但既然是為了觀光大可將管筏捕撈納入一環，幫漁民建觀光性質的漁港便可以將所有問題一次解決。

他強調，南平有多少人一輩子都是靠著管筏在過活，現在政府將他們的船籍自動遷進東港籍或鹽埔籍，導致他們得開到那裏去停泊，但還沒開到就可能被大船撞翻了，他們要的真的不多，就是一個安身立命的地方，只看政府肯不肯做而已。

鵬管處秘書郭進慶則說，進行清運作業絕非要阻斷漁民生計，只因該地是遊憩用地依法不得建漁港，且鵬管處也從不排除結合管筏發展觀光，只是一切需透過都市計畫變更才能有合法依據進行，而這個動作有待居民陳情申請，以此師出有名更有力。

今天的抗議活動並未因鵬管處強制執行而停止，東港警方因擔憂民眾群聚滋事，也派出百餘名警力維護現場治安，而眾人就在「彼此都不讓步」的情況下頂著大烈陽展開大作戰，途中雖無較激烈的推擠舉動但叫囂聲從不間斷。

抗議民眾最後不敵公權力，只好讓鵬管處進行清運，但也有部分民眾是親自撤走管筏，途中縣議員林蔡鳳梅和東港鎮代主席陳春朝聞訊也到場關心，而群眾民眾直至近中午12時，才放棄頂著30度高溫抗戰漸漸散去。

(中時)