蔡正元舉士官長對話 打臉年改
全國公務人員協會理事長李來希號召年改團體於15日重返立院陳抗，且要與反同團體合作「全面開戰」。而蔡正元臉書也以網路流傳的士官長對話，訴求軍人年金改格所存在之問題。
蔡正元臉書表示，網路流傳一則士官長對話，士官長主張，有幾個軍隊改革的建議，除了消除年金問題外，還可以讓國軍弟兄們心服口服，那就是：
一，首先就是廢除軍人與國家的行政契約，全面改簽雇傭契約，全面適用勞動基準法。
二，軍人每日工作不得超過八小時，每週不得超過四十小時，準時下班，不可以超時加班，如果超時請支付雙倍時薪。重點是，如果要軍人留宿營區，就等同於加班，一樣要支付雙倍時薪。
三，軍人工作要一例一休，若超過請支付雙倍日薪。軍人也該放颱風假，如果召回或留守營區
按加班計算時薪，並核算路程補貼。
四，颱風過後，軍人奉命協助清潔工作，比照加班給付薪資。
五，廢除軍刑法的抗命罪。因為雇傭關係比照勞工，不執行上級命令，頂多扣薪或被開除，不能被法辦，戰時也一樣！
六，軍人的調職：要依勞動基準法第10條之1的規定，要考量軍人及其家庭生活不受重大影響，且要給予必要協助。原則上離家10公里，軍人有權不同意調職。
七，軍人比照勞動基準法，起碼要65歲以上，才能強制退休。
八，軍人可組織工會，如果權益受損，可以比照華航罷工。
士官長最後說，勞工要轉型正義，為什麼軍人不行？
(中時電子報)
關鍵字：軍人
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