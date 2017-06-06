孕妻未戴安全帽 路竹警破連續竊盜犯

高雄市何姓男子（左）涉及多起機車竊盜案，他懷孕的妻子（右）得知很激動。（呂素麗翻攝）

高雄市何姓男子騎重型機車載著未載安全帽的懷孕妻子，警方取締時勸導，並以行動電腦M─POLICE查詢後，赫然發現何男所騎的是贓車，並意外發現何男竟然是路竹區最近多起機車遭竊案的竊嫌，當場將他逮捕。

何妻得知老公竟然是小偷，激動不已，警方為避免何妻及胎兒安全，協助通報送醫，並勸誡何嫌應為妻兒著想，改過自新重新做人。

路竹分局路竹分駐所警員王琨能、劉岑蔚昨晚巡邏勤務時，在路竹區建國路上取締交通違規時，發現男子騎重機車載懷孕妻子，孕婦未載安全帽，警方勸導他們夫妻應以自身及胎兒安全戴安全帽。

警員王琨能以行動電腦M─POLICE查詢，查出該車是贓車，更在何男（38歲）身上發現多起作案工具，警追查比對近日多起機車及電動自行車遭竊監視器畫面，意外發現眼前何男竟然是竊嫌。

警方查出，何男涉及機車竊盜案，包括2輛機車、3輛電動自行車，警方偵訊後，將他移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)