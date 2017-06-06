保七警攔逆闖國道酒駕男 意外救出穿山甲
苗栗縣許姓男子日前酒駕逆向誤闖匝道，遭保七警方攔查，警方發現車內一個米袋有東西扭動，意外救出落難的穿山甲，許男辯稱要把穿山甲帶回苗栗放生，但警方不採信他的說法，不僅吃上公共危險罪嫌，違法捕捉保育動物犯行也曝光。
保七警方指出，49歲的許姓男子3日酒後駕車，原本應行駛於國道三號新竹芎林交流道南下匝道，卻逆闖北上，還好被警方即時查獲。警方發現車內一個米袋裡有東西在扭動，發現竟然是保育類動物穿山甲。
許男向警方供稱，3日行經新竹縣五峰鄉南清公路，發現一隻穿山甲在路上，他徒手捕抓穿山甲並裝入米袋，準備帶回苗栗家中「野放」。
保七警察第五大隊說，穿山甲是珍貴稀有的保育類動物，受驚嚇時常捲縮成球形，推測是豪雨過後，野生動物棲息處遭破壞，動物無處躲藏才跑到路上，落難穿山甲已交由保育官員照顧，擇日再野放，呼籲民眾不要亂捕捉，以免觸法。
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(中時)
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