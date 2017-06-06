屏東廢棄拖吊場成功活化 增設高齡者廚房

屏東市第一間專為高齡者設計菜單的「饗樂餐廳」，讓長輩與好友吃飯配「話」，心情更愉悅。（圖/林和生）

屏東縣長潘孟安（中）化身阿潘師，替專為高齡者設計菜單的「饗樂餐廳」歡慶開幕。（圖/林和生)

曾經是雜草叢生的廢棄拖吊場，搖身一變成為提供長輩專屬照顧的永大多元中心，一年來累積1萬6000使用人次，今(6)日更成立屏東市第一間專為高齡者設計菜單，並鼓勵社區長者共食的「饗樂餐廳」，從飲食搭配體適能運動，盼有效減緩長者老化。

屏東縣長潘孟安親自主持開幕儀式，並化身「阿潘師」為長輩上菜，他強調，針對健康、亞健康及失能長輩整合多樣社區資源，目前長年會員共有346名會員、運動會員64名，人數穩定成長，此處讓長者能和其他好朋友分享喜悅與憂愁，其實就是延緩失能最佳良藥。

除了原有設置預防長輩肌力退化的健身器材，今年更增設廚房，提供社區共餐及供餐服務；永大照顧中心指出，為讓長輩在有限食量中獲取最大效益營養，特地規畫「台式地中海料理」，食材採用全穀類、蔬果、適量海鮮及乳製品，還細心選用在地食材變化每日菜單。

「饗樂餐廳」試營運期間即從周一至周五提供午餐，讓中心學員及鄰近社區獨居長者都能受惠。

63歲獨居的阿美姐長期罹患憂鬱症，在醫師介紹下來到永大參與課程，逐漸緩解症狀，原本課程結束後只能買便當回家的她，必須面對空蕩蕩的屋子一個人吃飯，昨日餐廳正式營運，她開心地笑說，現在不只心靈滿足，連身體也得到均衡營養。

(中時)