安以軒幸福淚嫁百億CEO 陳喬恩也哭了

陳喬恩幫安以軒擦淚水。(取自陳喬恩微博)

陳喬恩開心秀出捧花照。(取自陳喬恩微博)

安以軒今日在夏威夷舉行海島婚禮，在眾人祝福下，從暱稱「小叮噹」老公擁有的任意門緩緩出場，更在聽完老公感人誓詞時，激動落淚，伴娘陳喬恩剛剛也在微博替好友開心，透露在聽到安以軒訴說「找到把她變成貓的人」哪一刻，我們都哭了。

安以軒今日與澳門德晉集團CEO陳榮煉在夏威夷舉行大婚，還不忘將幸福與好友陳喬恩分享，神準把捧花丟到了陳喬恩手上，令陳喬恩感動不已，剛剛在微博寫下：「當妳一步步走向小叮噹，看到頭紗下妳的淚眼，親愛的～妳們找到了最幸福的彼此，妳說妳找到了一個把妳變成貓貓的人，好可愛喔，那一刻我們都哭了。」

陳喬恩也感謝安以軒將捧花丟給她，「我的親愛的軒～這一刻整個宇宙都在為你們開心，深深的祝福，永遠幸福，愛妳。捧花直直的飛過來了哎妳說妳是不是有超能力，謝謝軒軒，我好開心喔！」還附上她幫安以軒擦拭淚水的照片，粉絲們也祝福陳喬恩能找到屬於自己的幸福。

(中時電子報)