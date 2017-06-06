自改模型槍網售號稱威力強 中市警循線逮人
台中市51歲胡姓男子迷上生存遊戲購買多把空氣長短槍經改造於網路販售，為提高售價號稱「最具殺傷力」附贈試槍打穿的DVD播放器外殼，刑警大隊偵三隊於露天拍賣網路巡邏發現循線逮捕胡嫌，並在其住處內起出5把空氣長短槍經送刑事局鑑定確認其中3把試射威力超過法定容許值，訊後全案依槍砲罪嫌將胡嫌移送。
打著「MIT、喜歡再下標」等廣告詞吸引買槍客，警方發現，胡男很有生意頭腦，在網路銷售區賣改造槍枝強調「愛用國貨」一把空氣槍長槍，開價近3萬元，還附贈「壞掉的DVD撥放器外殼」，展現鍍鋅鋼板厚度約1mm，以15米外力所造成的破洞。
警方網巡發現，胡嫌因生存遊戲手槍售價高於一般玩具槍且槍管貫通，懷疑是非法改造槍枝，於是佯裝買家訂購，收到包裹確認槍枝有殺傷力，在其住處查出2把土耳其製空氣長槍、空氣短槍3把，經初步鑑驗皆能輕易貫穿二片鋁板（16焦耳以上），進一步鑑定確認該批槍枝威力最高達111焦耳∕平方公分，極具殺傷力。
胡男向警方供稱，20幾年前迷上生存遊戲，常常購買遊戲槍枝，由於太有興趣於是上網學習改造知識賺取生活費，所以將收藏空氣長短槍拿出「整理」販售，並未改造槍枝，只是單純玩生存遊戲，沒有做為違法用途，警方確認其中3把空氣槍射擊威力強大，訊後將胡男依槍砲罪嫌移送。
(中時)
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