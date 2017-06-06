夜問打權》北農人脈、利益龐大 怎撼動台北市長選舉？

6/6夜問打權。（中天提供）

今晚來賓李勝峰(右起)、王鴻薇、李明賢、黃敬平。(中天提供)

農委會，北市府爭搶北農大位，水患菜價大波動沒人管？ 原本北市府和農委會對董事、總經理人選從「有共識「變「破局」！柯文哲、綠營諜對諜，因關係2018台北市長選舉利害 ！？ 到底北農人脈、利益有多龐大 怎撼動台北市長選舉，來賓北市議員王鴻薇 有深入分析！ 北農花落詩人吳晟之女吳音寧傳任北農總座惹議，在綠色執政團隊下專業都不重要，靠綠爸就有保庇？ 讓有專業人士和教授們很怒，沒綠爸爸無法出頭天！

王丹離台前再捅台灣一刀？ 大陸民運人士鼓吹台獨流血到底什麼居心？ 為何頻挑撥兩岸敏感神經？難道是要提醒蔡政府沒像阿扁付錢所以不辦事？來賓資深媒體人董智森破解這些大陸民運人土在台鼓吹台獨的心態！

大陸一帶一路大崛起，連買石油擬用人民幣，全世界轉向親中，連賴清德想選總統也轉格局自認親中愛台！前總統府發立人羅智強忍不住酸：「不選總統浪費了 ！」經濟要親中？立場要台獨？ 賴清德「親中愛台說」， 玩兩手給支持者和民進黨一個解套？ 表示善意講給大陸看？還是「台獨說」影響台南觀光、契作，讓賴清德撐不住轉彎了？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)