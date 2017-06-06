埔里郊李季準馬場易主遭濫墾 下游百年古厝受災
「都是濫墾惹的禍」！埔里鎮郊李季準馬場，因新地主涉嫌大面積開發濫墾，致連日豪雨引發土石流，造成下游百年古厝、6戶民宅、知名景點紙教堂及周邊約4公頃農田都被泥流掩蓋，引起當地居民群激憤，今6日揚言將集體連署向地主求償，如地主再不聞不問，也不排除串連社區展開抗爭行動。
據了解，中潭公路桃米段的李季準馬場，2年前易主賣給台中市廣天宮主委張家豪，目前仍進行大面積整地，讓原本緣油油的馬場，變成光禿禿的黃土區，因居民檢舉，去年1月縣府農業處派員勘查後，認定地主涉嫌違法濫墾，依違反《水土保持法》裁罰6萬元。
沒想到連日豪大雨後，大量土石衝向下游的民宅、農田與紙教堂，居民都直指是馬場過度開發釀禍；80歲的居民黃新太郎憤恨不平的指出，他從出生到現在，在這棟百年古厝已生活80年，還是首次遇到土石流，就是因馬場這兩年來濫墾所致，才讓他的房子、果園全毀了。
桃米生態主區的紙教堂，因餐飲區、辦公室都滿地泥濘，為了整頓、清理、打掃，今天也無預警的休園；新故鄉文教基金會執行長顏新珠無奈的表示，現在才只是梅雨期間就這樣，不知以後颱風來又怎麼辦呢？
被指釀禍的地主張家豪，不但否認濫墾導致土石流，還說他購入李季準馬場土地後，只砍除地上竹林、雜草，且經縣府合法整地，一切都按照水保技師規劃維護處理；惟居民則群情激憤，盼望縣府依法處理，並要求地主加速完成水保設施，以確保居民生命財產安全。
(中時)
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