陳冠宇明對手中日龍 2年前送他生涯首勝

陳冠宇2年前在羅德主場奪生涯首勝，對手就是中日龍。(中央社資料照)

第2勝好難拿！效力羅德的左投陳冠宇前3度挑戰第2勝，無論投得好壞都未能達標，還吞2敗，他7日將於主場再度先發，對戰陳偉殷前東家中日龍，值得一提是2年前同場地迎戰中日，他用102球飆6局失1分奪生涯首勝，時至今日，中日整體戰力仍低迷，可說是陳冠宇近幾場最有望奪勝的1場先發。

陳冠宇上月9日首戰樂天，燃燒120球飆6局無失分奪首勝後，隨後2場先發1勝難求，前役面對阪神虎雖投出6局失3分優質好投，但打線1分未得，讓他苦吞2聯敗，總計他本季6場出賽、4場先發，繳1勝2敗、自責分率2.92成績。

中日預定推出的先發大野雄大，雖一度是中日王牌，但去年狀況低迷，生涯首度沒獲10勝，本季狀況仍未改善，前場先發對軟銀，投6局失6分，苦吞開季5連敗，自責分率高達6.60，且中日團隊自責分率3.67，是全央聯第2差，儘管羅德打線不振，團隊打擊率僅2成09，但要得分相較前幾場，應會相對容易。

中日相較投手，打擊倒是發揮得不錯，團隊打擊率2成46、39轟，都在央聯暫居第2，其中特別得注意雙洋炮比西耶多(Dayan Viciedo)和葛雷諾(Alex Guerrero)，比西耶多出賽55場打擊率2成66、10轟，葛雷諾52戰打擊率2成65，16轟暫居球隊全壘打王。另3棒大島洋平，雖是左打，但對左投打擊率卻高達3成53。

陳冠宇生涯和中日就僅對過1次，相隔2年再交手，中日相較他前幾場對手，戰力較弱，讓他搶勝機會大增。儘管如此，他想漂亮的拿下勝利，控球仍是關鍵，他轉先發4場比賽，場場都投出至少3次保送，平均每9局送出5.84次保送，這不僅讓他沒能拉長局數，有時甚至導致失分，是他極需改善之處。

(中時電子報)