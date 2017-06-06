警察節前夕 竹縣警局長探因公退休警

警察局長溫枝發在警察節前夕，探視需仰賴輪椅行動的劉智英，並致上慰問金。（警方提供）

梁清海（右）在風災因執行交通管制時遭落石擊中導致截肢，警察局長溫枝發（左）在警察節前夕前往探視。（警方提供）

警察節將在6月15日登場，新竹縣警察局長溫枝發選在警察節前夕，探望因公受傷而退休的兩名警察，並致上慰問金，表達關懷之意，「沒有忘了曾經堅守岡位的同事」。

溫枝發在人事室主任吳明哲陪同下，前往竹東鎮探視劉智英、梁清海，表達關懷、慰問之意。其中劉智英在2010年12月，執行夜間巡邏時，突然昏倒在巡邏車副駕駛座上，經診斷為腦中風合併腦內出血，持續就醫近2年，仍無法恢復原職，因此在2013年經銓敘部核定因公傷病命令退休。

劉智英在受傷期間與妻子離異，又逢母親過世，原由家人聘請外籍看護照顧，後來則至安養中心療養，平日則以輪以代步。劉智英也特別感謝警政署成立「警察醫療及照護基金」，給予相關補助，讓他得以療養。

員警梁清海則是在2012年8月，因蘇拉風災來襲，他在尖石鄉後山管制交通時，意外遭落石擊中，導致右小腿截肢，並在2014年8月因公傷病命令退休，現則裝上義肢，行動尚可自如，也因梁清海年資較深，退休撫卹較能應付生活所需。溫枝發除了探視之外，也特別叮囑局內相關單位要給予持續關懷，特別選在警察節前夕探視。

(中時)