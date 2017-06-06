「美術帝國」辦造極木雕珍藏展 開放預約參觀

謚緣人文會館自6月7日至7月2日，上午10點到下午5點，在高雄市翠華路280號「美術帝國」舉辦「造極」木雕珍藏展，將展出20件大師級工藝瑰寶，是藝術界難能可貴的一大盛事。現場將設有專人藝術導覽服務，為提供每位賓客最完善說明，展覽採預約制，民眾可打電話預約。

「美術帝國」為友友建設30年工藝極致代表作，移植紐約帝國大廈ART DECO裝飾藝術風格，以明亮對比的色彩、幾何圖形、自然界有機線條等，形成19世紀末歐洲貴族品味象徵。

帝國大廳主牆以金屬馬賽克鑲崁L’EMPIRE DE ART抽象藝術，並以巨型半圓球水晶燈為穹頂，創造驚豔迎賓意象。本活動以傳統木雕工藝瑰寶座落帝國大廳，進行一場史無前例中西方文化對話，激盪出無限藝術火花。

「美術帝國」位居美術館第一排，以美術館＋美術綠園道雙首排，成為高雄必收藏美術館景觀豪宅首選。除了擁有41公頃內惟埤文化園區尊貴綠地及國際都市景觀外，十五公里長的美術綠園道就在門前，並享有出門就是雙鐵共構－美術館站的都會生活。美術館首藏，95/121/131坪王之疆域，恭迎貴賓親臨，一覽帝國藝術風采。

(中時)