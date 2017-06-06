美「夏延」號核潛艦駛入釜山港

韓聯社6日報導，美軍洛杉磯級核潛艦「夏延」（Cheyenne）號6日上午駛入釜山港。

「夏延」號核潛艦（6900噸級）建造於1996年，母港為夏威夷珍珠港，隸屬於美國第7艦隊，曾參加2003年的自由伊拉克行動（Operation Iraqi Freedom）。

該潛艇長110.3公尺，最大下潛深度為450公尺，航速為每小時37公里，可容納130多人。該潛艦裝備射程達3100公里的戰斧巡弋飛彈和射程130公里的「魚叉」反艦飛彈等。

據南韓軍方人士透露，「夏延」號核潛艦此次駛入釜山港是為了裝載軍需物品，讓船員休息，並無與南韓海軍進行聯演的計畫。

(旺報)