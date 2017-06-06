化工太傷身，李恭祿返鄉做有機農業

李恭祿辭去工作返鄉務農，從事有機農業，還是有機講師，推行有機生活。（潘建志攝）

家住屏東內埔的李恭祿，原本在化工工廠擔任主管，因覺得化工對環境及身體造成很大影響，辭去工作返鄉務農，從事有機農業。他曾是內埔第一家取得有機水稻認證的農場，還提供部份農地讓年輕農民見習及實作，目前是專業級有機農及有機講師，推動有機生活。

李恭祿有塊近5分地的農田，原本租給親戚種植，因農田就在他住的房子旁，噴農藥時讓他很不舒服，加上覺得化工對環境及身體健康不好，10年前毅然辭去工作回鄉種田，並堅持要有機耕作。

他到屏科大及改良場向專家請益，從轉型期到有機驗證通過，花了很多時間經營學習。他用農業廢棄的枯枝、落葉及介質，發酵成堆肥，也將家庭用水經過循環及油水分離再利用，讓廢棄物都變成資源。

他的農場以綠籬圍起，因不灑農藥，雜草也以人工割除，生態資源豐富，常能聽到蛙鳴蟲叫，也有水鳥在田間覓食。農場大部份種植水稻，收割後經碾米，帶有米香的有機米非常受歡迎，常一推出就銷售一空。

李恭祿把所有心血投入有機工作，除了考到有機講師，也開放部分農田讓青農們實習，同時作為學校實習及食農教育的場所。他說從化工業到有機業，領悟到留下美好的生態環境，才是最好的人生禮物。

(中時)