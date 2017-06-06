法網》女單后冠將有新面孔! 8強上演最美戰爭

法網女單8強史維托琳娜、大普利斯可娃、「丹麥甜心」沃茲妮亞奇、地主茉蘭登諾維奇(由左至右)。(美聯社)

賽前就被視作人人有機會的法網女單后冠，在德國球后可貝兒(Angelique Kerber)首輪爆冷淘汰，美國37歲老將大威廉絲(Venus Williams)、衛冕軍穆古茹莎(Garbiñe Muguruza)也提前出局，8強出列後確定今年后冠將是首捧大賽金盃的新面孔。

世界女單第2小威廉絲(Serena Williams)待產法網缺席，俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)未能獲外卡參賽，讓下周誕生的法網女單冠軍充滿未知數，且8強女將皆未曾於大賽封后。

除了2014年法網亞軍羅馬尼亞哈麗普(Simona Halep)、去年美網亞軍捷克大普利斯可娃(Karolina Pliskova)、「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)3人有大賽決賽經驗，其餘5人還要爭取首張大賽決賽門票。

羅馬尼亞好手哈麗普。(美聯社資料照)

19歲的拉脫維亞新星奧斯塔朋科。(美聯社)

2009年、2014年兩度美網亞軍沃茲妮亞奇，8強追平個人法網最佳成績，將與年僅19歲的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）爭4強席次，這僅是奧斯塔朋科生涯第2度征戰法網，法網8強已改寫先前澳網第3輪的大賽最佳成績。

而法網開打前最被看好之一，莫過於烏克蘭新星美女史維托琳娜(Elina Svitolina)，本季至今笑納4冠，世界排名第10寫下生涯新高，不過8強有硬仗，要碰上名將哈麗普。去年法網女雙冠軍組合，地主茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）、賈西亞(Caroline Garcia)今年拆夥，但單打雙雙挺進最後8強。

茉蘭登諾維奇將迎戰世界第31瑞士巴辛斯基（Timea Bacsinszky），她2015年法網寫下大賽最佳4強，賈西亞則要一拚世界第3大普利斯可娃，盼將生涯大賽最佳成績再推進。

(中時電子報)