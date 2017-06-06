9日鐵路節 台鐵屏東站紀念套票開賣
今年適逢台鐵130周年，加上屏東新建車站竣工，台鐵選在6月9日鐵路節發行「蛻變太陽城、嶄新屏東站」紀念套票供民眾收藏。
台鐵屏東站長董阿成指出，紀念月台套票封套是以屏東高架車站為設計主體，內頁放置名片式乘車票及紀念月台票，並可加蓋紀念戳章。
內頁附有一張屏東=歸來區間車名片式乘車票；紀念月台票正面展現屏東站月台層暨普悠瑪列車風貌，背面收錄屏東站的歷史照片及簡介，本次現場發售1500套，每套售價100元，每人每次限購5套，數量有限售完為止，現場另備有紀念戳章，供購買民眾蓋章紀念。
(中時)
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