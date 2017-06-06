台南市成立首間職探中心 學生可提早作職業探索

台南市第一間區域職業試探與體驗示範中心在後甲國中成立，台南市副市長張政源（白衣藍領帶者）出席宣傳，看著中心師生示範教學，台南市教育局長陳修平（左2）也在一旁觀看。（程炳璋攝）

後甲國中成立的區域職業試探與體驗示範中心，主要以電子、電機與餐飲課程體驗為主。（程炳璋攝）

技職教育轉夯，許多學生有意願提早投入技職學校，但在國中畢業選擇科系時陷入迷惘，過去國三生可透過學校推薦，提早到高職內的技藝班作試探學習，但名額少，台南市6日在東區後甲國中成立首家「區域職業試探與體驗示範中心」，未來每學年都可接受2000餘名學生團報申請，體驗技職課程。

台南市教育局6日成立第一家「區域職業試探與體驗示範中心」，找來慈幼工商、亞洲商工、光華高中、六信高中等高職老師，設計電機、電子與餐飲課程，接受國小5、6年級與國中1、2年級團體報名上課，屬短期的職業體驗課程，協助學生提早探索職業興趣。

台南市副市長張政源到場揭牌，看著職探中心現場作的課程教學，強調重視「因材施教」、「適性發展」，期許學生找對職科，樂在學習。未來將分區陸續成立第二家，第三家職探中心。提供學生有更多元的選擇機會。

台南市是全台第4個成立職探中心的城市，後甲國中成立後，六甲區六甲國中已在申請中，未來的職探課程將以食品、設計為主，台南市教育局未來打算每個區設不同的體驗課程，提供學生更多的課程選擇。

教育局陳修平局長表示，職探中心課程開放的學生級別往下延伸至國小五、六年級，是為了更多學生能更早探索生涯及職涯的發展。只要透過各間學校報名，每個職探中心就會在學期中安排課程，提供學生短期體驗。

(中時)