台南市成立首間職探中心 學生可提早作職業探索
技職教育轉夯，許多學生有意願提早投入技職學校，但在國中畢業選擇科系時陷入迷惘，過去國三生可透過學校推薦，提早到高職內的技藝班作試探學習，但名額少，台南市6日在東區後甲國中成立首家「區域職業試探與體驗示範中心」，未來每學年都可接受2000餘名學生團報申請，體驗技職課程。
台南市教育局6日成立第一家「區域職業試探與體驗示範中心」，找來慈幼工商、亞洲商工、光華高中、六信高中等高職老師，設計電機、電子與餐飲課程，接受國小5、6年級與國中1、2年級團體報名上課，屬短期的職業體驗課程，協助學生提早探索職業興趣。
台南市副市長張政源到場揭牌，看著職探中心現場作的課程教學，強調重視「因材施教」、「適性發展」，期許學生找對職科，樂在學習。未來將分區陸續成立第二家，第三家職探中心。提供學生有更多元的選擇機會。
台南市是全台第4個成立職探中心的城市，後甲國中成立後，六甲區六甲國中已在申請中，未來的職探課程將以食品、設計為主，台南市教育局未來打算每個區設不同的體驗課程，提供學生更多的課程選擇。
教育局陳修平局長表示，職探中心課程開放的學生級別往下延伸至國小五、六年級，是為了更多學生能更早探索生涯及職涯的發展。只要透過各間學校報名，每個職探中心就會在學期中安排課程，提供學生短期體驗。
(中時)
關鍵字：區域職業試探與體驗示範中心、技職教育
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。