可禁用交通工具 環保署鐵腕治空汙10月上路

環保署將於9日修正發布《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》，將PM2.5新增納入汙染源標準，並把空氣品質惡化標準分為5級，並於10月空汙季開始時讓管制措施上路，例如限制老舊柴油車和二行程機車上路、要求工業區減排等，最嚴重時學校可停課。

根據環保署規劃，未來空氣品質惡化警告等級將分為「預警」、「嚴重惡化」二大類別，「預警」部分細分為二級、一級，「嚴重惡化」部分則分為三級、二級、一級，總共有五大等級。汙染物則包括懸浮微粒PM2.5和臭氧等，PM2.5的五級濃度條件為35.5微克、54.5微克、150.5微克、250.5微克、350.5微克，臭氧濃度條件則為0.125ppm、0.165 ppm、0.205 ppm、0.405 ppm、0.505 ppm。

根據環保署規劃，當有區域達到二級預警時，會請區內工廠排放源自主減產、降載以減少排放空氣汙染物。達到一級預警時，將禁止露天燃燒草木、垃圾廢棄物並管制區內二行程機車、老舊柴油大貨車行駛特定區域。

當達到三級嚴重惡化時，將請區內火力發電廠、工廠降載，學生也應停止戶外活動並配戴口罩。達到二級惡化時，將請營建工地、砂石場、礦場停止各項工程開挖，也全面禁止二行程機車及重型柴油車上路。達到一級惡化時，除了2012年後製造輸入的大眾運輸工具和電動車外，其餘交通工具皆進用，地方政府也能宣布學校停課。

環保署空保處長蔡鴻德指出，環保署發布的《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》是訂出大方向，詳細管理細節仍要請各縣市政府在10月前訂出，例如何處不開放二行程機車和大型柴油車行駛、並盤點工廠排放源，協調工廠在空氣品質惡化時降載減排，由於每年10月至隔年3月都是台灣空汙較嚴重的季節，因此希望今年10月訂出管理細節後，就能正式按表操課，開始管制作為。

蔡鴻德指出，依照《空汙法》，屆時若有交通工具違規上路，可罰1500元至3萬元，工廠部分若不配合，則可罰10萬元至100萬元。

(中時)