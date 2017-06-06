南橫向陽段15日通車 嘉明湖16日開放
南橫公路東段受到大豪雨影響，摩天段即向陽段路基流失約50公尺，經過搶修後，公路總局關山工務段將通車時間往後延至15日15時通車，配合南橫公路通車時間，嘉明湖步道也將封閉，到16日才對外開放。
關山工務段指出，因為山區持續排水導致災情擴大，道路持續下陷施工不易，須另採購擋土設施施作，因此原訂7日通車的時間，往後延至15日才能通車，目前南橫東段僅能通行到利稻部落，利稻到向陽之間持續管制、禁止通行。
配合南橫公路封閉，嘉明湖國家步道也將持續封閉，至16日才會對外開放。台東林管處指出，6月2日至6月15日申請住宿向陽、嘉明湖山屋、營地的山友，可以電洽台東林管處申請全額退費。
(中時)
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