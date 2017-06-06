杜紫宸邀選副總統 林志玲正式回應

林志玲稍早正式婉拒杜紫宸副手邀約。（圖／中時資料照片）

前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸昨(5日)上廣播節目，問是否有意參戰2020年總統大選，他表示「順勢而為」，更丟震撼彈分享朋友建議他可找「台灣第一名模」林志玲當副手，似乎打算邀志玲姊姊選副總統，對此，林志玲稍早透過工作室澄清沒這打算，更強調無意碰政治。

昨POP Radio請來杜紫宸專訪，問到參加2020總統大選搭檔，他表示自己個性急躁，需要高EO、高親和力的副手才有加分效果，朋友便向他推薦志玲姊姊，而杜紫宸也相當欣賞林志玲，看好她若從政，勢必能擔任好國際間親善大使的角色。

對此，據《自由時報》報導，林志玲稍早對杜紫宸的厚愛表示感謝，但強調「不可能碰政治」，自認能力、興趣仍不夠，會將重心放在公益活動上，用自己的方式回饋社會，婉拒杜紫宸副手邀約。

(中時電子報)