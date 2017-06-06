挖土機撞破休旅車　2人重傷送醫急救

曳引車上的挖土機在行駛中突然掉落，直接撞擊對向的休旅車輛。（新北市消防局提供）

曳引車上的挖土機在行駛中突然掉落，直接撞擊對向的休旅車輛，造成2人重傷送醫。（新北市消防局提供）

曳引車上的挖土機在行駛中突然掉落，直接撞擊對向的休旅車輛，造成2人重傷送醫。（新北市消防局提供）

今天下午5時許貢寮區龍洞隧道往澳底國小方向出口1公里處，發生怪手掉落撞到休旅車事故，造成2名乘客重傷，40多歲休旅車乘客左手、左腳骨折，但意識清醒，另1名身體也多處受傷，消防隊與救護車獲報後已至現場，將2名傷患緊急送往基隆長庚醫院。

警消表示，1輛載運挖土機的曳引車，行經台2線89公里處時，車上挖土機不慎掉落，並撞擊對向車道的休旅車，造成休旅車車上駕駛及乘客共2人受傷，由救護車送往基隆長庚醫院急救，詳細肇事原因尚待釐清。

(中時)